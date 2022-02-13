Українська співачка зізналася, що у 2015 році могла накласти на себе руки.

Учасниця проекту "Холостячка-2" українська співачка Злата Огнєвіч (справжнє ім'я - Інна Бордюг) розповіла, що замислювалася над спробою самогубства.

Цим вона поділилася з ведучою програми "Світське життя" Катериною Осадчею.

Відповідаючи на питання ведучої, Огнєвіч зізналася, що їй дійсно було дуже важко і через це вона замислювалася про спробу самогубства.

"Така ситуація була в моєму житті. Десь у 2015 році. Я зробила висновок, що життя занадто прекрасне, щоб страждати і щоб закінчити його самогубством. Навіть якщо у цьому житті коїться біль, розпач, душевні драми, попри те, що коїться зараз у світі, — все одно життя занадто прекрасне, щоб вкоротити собі віку. І коли я це зрозуміла, сидячи, плачучи, я просила в той момент пробачення у Всесвіту, що я дійшла взагалі до цієї чорної ями. Я вибралась", - розповіла співачка.

За її словами, це сталося через особистий стан, занепад.

"Я розуміла, що я нікому не потрібна, не потрібна собі. Я втратила смак до життя, до їжі. У мене відбулися аутоімунні розлади. Я почувалася мертвою. Тільки яка дихає, лягає спати, прокидається. Але мертва. Цьому передувала депресія, самокопання і все інше", - зазначила Огнєвіч.

Однак від прямого питання щодо фізичної спроби накласти на себе руки співачка ухилилася.

"Я дійшла до того самого моменту, з якого не повертаються. Але я повернулася", - розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше поліція затримала переслідувача Злати Огнєвіч, який погрожував їй вбивством.

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