Напередодні співачка написала заяву в поліцію.

24 січня українська співачка Злата Огнєвіч зняла на відео свого переслідувача, який не давав їй спокою протягом трьох років. Чоловік їхав в авто за машиною Злати, а потім почав їй погрожувати розправою.

Зірка дуже злякалася, тому вирішила не зволікати, і одразу звернулася до відділення поліції за допомогою. За інформацією прес-служби Київської міської прокуратури, особу переслідувача вже встановлено. Чоловіка затримали і навіть оголосили про підозру.

Читайте також"Все життя пролетіло перед очима": переможниця "Холостяка" потрапила в ДТП"За результатами вжитих заходів слідчі встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний уродженець Черкаської області, який проживає зараз у Києві. На даний час чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 129 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Печерське управління поліції ГУНП у м. Києві", - йдеться у заяві прес-служби.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показала свого переслідувача на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: