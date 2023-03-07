Актор Дмитро Назаров, який прославився за серіалом "Кухня", висловився проти кривавого кремлівського режиму.

Актор Дмитро Назаров, який висловився проти кривавого кремлівського режиму і проти війни в Україні, розповів, що йому пишуть росіяни. Зірка серіалу "Кухня" зізнався, що за свою позицію став отримувати повідомлення з погрозами на свою адресу і на адресу своєї дружини.

Почастішали гнівні листи в останні два місяці, коли Назарова звільнили з театру імені Чехова. З тих пір актор став частіше давати інтерв'ю, розповідаючи про те, що він проти війни, а також неодноразово публікував в мережі вірші про життя в Росії і російській пропаганді.

"Коли я публікую вірші проти ботів, вся преса стає на диби і каже, що я образив весь народ. Любі мої, я пишу про ботів, про електронні системи. Я кажу про людей, які пишуть: "Твою дружину треба розстріляти, а тобі проломити черепа, коли будеш йти додому. Вбити тебе, розтоптати", - поділився Дмитро Назаров.

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Нагадаємо, 13 січня Костянтин Хабенський звільнив з МХТ Назарова і його дружину Ольгу Васильєву. Через місяць після цього пара покинула Росію. Попри погрози і хейт, які Назаров активно отримує з РФ, він не планує зупинятися, оскільки виступає проти вбивчої війни.

Зазначимо, що зірка "Кухні", який стверджував, що підтримує Україну, обурився, коли його попросили допомогти нашим військовим.

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