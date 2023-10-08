Вона не залишилася осторонь від горя.

Співачка Софія Ротару не змогла залишитися байдужою до горя сім'ї заслуженої артистки України Ніни Матвієнко. В інста-сторіз вона опублікувала чорно-білу фотографію великої співачки і написала: "Світла пам'ять".

Ніякими спільними спогадами з Ніною Митрофанівною Ротару не поділилася і більше нічого не сказала.

Зазначимо, сьогодні стало відомо про смерть Ніни Матвієнко. Її не стало у віці 75 років. Цією трагічною новиною поділилася її донька Тоня. Причина смерті поки невідома.

Відео дня

Українські знаменитості з болем реагують на цю страшну втрату. Вони кажуть, що Матвієнко занадто рано залишила цей світ. Більш того, вони всі в один голос відзначають, що Ніна Митрофанівна була великою співачкою і дійсно душею українського народу.

Нагадаємо, УНІАН зібрав найцікавіші факти про Ніну Матвієнко, а також найкращі пісні у виконанні відомої співачки.

Вас також можуть зацікавити новини: