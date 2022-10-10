Ці знаменитості конфліктують зі своїми батьками або дітьми не соромлячись показувати це на публіку.

Конфлікти між батьками і дітьми - типове явище в багатьох сім'ях. Але найбільше фанатам цікаво спостерігати за знаменитостями, адже з боку нерідко здається, що їх сім'ї - справжній еталон. УНІАН розповідає, які зірки публічно скандалять зі своїми рідними.

Стася Ровінська

У неї проблеми з не менш відомою мамою виникли на тлі політичних розбіжностей. Так, Сніжана Єгорова публічно підтримала путінський режим і війну в Україні, а донька не стала мовчати - відреклася від неї, ще й розповіла про давні внутрішні проблеми. Наприклад, як виявилося, Єгорова била свою дочку.

Слава Дьомін

Ведучий "Люкс ФМ" шокував деталями своїх стосунків з мамою. Як виявилося, у нього було дуже непросте дитинство, через що зараз він зі своєю матір'ю не спілкується.

"Вперше я пішов з дому в 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крові. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики", - розповідав Слава Дьомін.

Також відомо, що мама Дьоміна подала на нього до суду, щоб той виплачував їй аліменти і таким чином утримував зіркову матір.

Оля Полякова

У неї в 2020 році стався скандал з дочкою Машею. Мама хотіла забрати у дочки телефон, а та не хотіла віддавати, і сказала, щоб Оля краще забрала його у молодшої дочки Аліси, яка дивиться відеоролики для дорослих.

"Всі дивляться порнуху, навіть ти дивишся порно. Я бачила навіть те, як батько дивиться порно. Аліса дивилася порно", - сказала Маша Полякова.

До слова, кадри домашнього скандалу Полякова-старша сама оприлюднила у своєму Instagram-блозі.

Нагадаємо, хто з українських зірок цього року поховав батьків.

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