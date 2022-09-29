Ведучий розповів, як в дитинстві мама над ним знущалася.

Український телеведучий Слава Дьомін розповів про складні стосунки з мамою. В дитинстві жінка лупцювала його з кожного приводу, а деколи навіть не пускала додому.

Шоумен припустив, що, імовірно, мама хотіла, аби він її поважав. Проте така її поведінка не викликала у нього поваги, а навпаки страх.

"Вперше я пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крoвi. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики", - написав Дьомін в Facebook. Відео дня

Він додав, що пройшло вже багато років, а його мама так і залишилася аб'юзером.

"Напевно таким чином мама проявляла любов. Думала, що силою можна заробити повагу. Але я не поважав її, а тільки боявся. До того часу, доки не став самостійним. Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер", - зазначив шоумен.

Проте Слава все ж намагався налагодити стосунки з мамою, але це на дало жодних результатів. Жінка продовжувала звинувачувати його у всьому, а зараз навіть подала на нього до суду.

"Тепер вона вирішила "отримати" мою любов ще більшою силою і шантажем. Подала в суд на отримання аліментів. Абсурд? Так. Але це справа адвокатів. Мама у мене залишилась лише біологічна. Душевної мами немає. І ми не будемо йти одним шляхом. Немає поганих дітей. Є погані батьки", - підсумував Дьомін.

Нагадаємо, раніше ведучий Дьомін розкрив секрети особистого життя Лесі Нікітюк.

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