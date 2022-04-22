Артистка намагалася донести жителям РФ, що всю правдиву інформацію про війну в Україні російська пропаганда називає фейками.

Популярна українська співачка Оля Полякова дала коротке інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, яка не говорить правду про війну РФ в Україні. Бесіда відбулася в будинку блогерки Ніки Білоцерківської у Франції, яка прийняла на своїй віллі Полякову з дочками і на початку повномасштабної війни в Україні засудила Путіна.

Так, у розмові, опублікованій 22 квітня на YouTube-каналі "Обережно: Собчак", Полякова повідала російській журналістці про те, що відбувається в Україні насправді.

"Про це всі говорили, але в це ніхто не вірив... Це абсолютно абсурдна ситуація, що в ХХІ столітті ми можемо отримати справжню війну. З бомбами, з градами, мінами, з відірваними руками, ногами, з убитими дітьми. Їх вже близько 200, а ми ще не знаємо, що діється в Маріуполі", – заявила Оля Полякова Собчак.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми в якийсь момент прийняли рішення виїхати, тому що у мене двоє дітей... Зрозуміло, що ми не знали, наскільки це затягнеться. Я прокинулася о п'ятій ранку від вибухів, не зрозуміла, що це було. Десь о сьомій ранку до мене прийшла няня з моїми дітьми і сказала: "Оля, вставайте, почалася війна", — розповіла співачка.

Полякова пояснила, що останньою краплею в ухваленні рішення виїхати з України було те, що від рук окупантів загинула 16-річна подруга дочки Полякової Марії — її розстріляли під час евакуації з Ірпеня.

На дорогу з Києва до Заходу України вони з родиною витратили 39 годин: "коли ти сидиш у підвалі, ти все ж відчуваєш себе в безпеці. Хоча, як показує Ірпінь і Буча, і в підвалі було небезпечно ... дуже страшно було виїхати просто тому, що коли ти в машині, ти взагалі не захищений. Незрозуміло, що з тобою може статися".

Полякова розповіла Собчак, що і до початку вторгнення в Україну люди говорили про війну, але ніхто не вірив, що така подія може статися насправді.

Однак зірка підкреслила, що у неї все добре, тому що вона жива і в безпеці, а в Україну досі летять російські ракети, а армія Путіна здійснює звірства.

"Думаю, коли ми зайдемо в Маріуполь, Буча та Ірпінь здадуться нам барвистими картинками. Це не фейк, це справжня війна, яка торкнулася кожного українця", – емоційно висловилася Оля Полякова.

Як виявилося, навіть хрещениця Путіна Собчак, яка прикидається незалежною журналісткою, теж боїться називати війну Росії в Україні війною. Так що Олю Полякову весь час "запікували". Замість її слів "вторгнення", "війна" на екрані з'являвся напис "Те, що відбувається в Україні за законодавством РФ потрібно називати "спецоперацією".

Раніше Полякова емоційно звернулася до російського виконавця Філіпа Кіркорова, який підтримав Оксану Марченко та Віктора Медведчука.

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