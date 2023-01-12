На щастя, менеджеру артистки вдалося вирішити ситуацію.

Українська співачка Оля Полякова в шоу "Дорослі дівчатка" розповіла, як одного разу записувала своєму менеджеру аудіоповідомлення, в якому висловила все, що думає про співачку-зрадницю Ані Лорак.

За словами Полякової, цей інцидент стався ще у 2021 році, коли Лорак приїжджала з концертом до Одеси.

"Я пишу: "Ти подивися, яка мерзота, яка с*ка, це вона повернулася, зали вона тут буде збирати. Ноги криві, костюми лайно, співає як параша. Наговорила там і відправила. Думаю, що я Тьомі відправила. І коли я вже відправила, я бачу, що я відправляю це Ані Лорак. А там такий спіч..." - згадала Оля.

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Вона додала, що не встигла видалити це повідомлення, бо його відразу прочитали. На щастя, зробив це менеджер Ані Лорак. Він подумав, що аккаунт Полякової зламали і запитав про це у її менеджера.

"Але, я хочу сказати сьогодні. Що всі ті слова, які я написала в тому повідомленні, абсолютно доречні до цієї людини, якв є с*чарою і п*дараскою. І нехай вона тепер з цим живе", - додала Полякова.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна і Оля Полякова поговорили про лицемірство і згадали неприємний інцидент, коли одна з українських співачок спочатку їх цькувала, а потім просила у них про допомогу. Вони не стали називати імені цієї артистки, проте зробили максимально непрозорі натяки.

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