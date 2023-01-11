Разом с Поляковою ведуча пригадала про конфлікт, якій відбувся нещодавно.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова у новому випуску свого шоу "Дорослі дівчатка" поговорили про лицемірство та пригадали неприємний інцидент, коли одна з українських співачок спочатку їх цькувала, а потім просила в них про допомогу. Вони не стали називати імені цієї артистки, проте зробили максимально непрозорі натяки.

"Коли нас із тобою травили, є така співачка, яка до цього дуже класно на цій темі хайпувала. Щось вона там сказала на кшталт того, що нам треба до психотерапевтів звернутися, що ми поїхали... Короче, що ми погані з тобою", - пригадала Єфросиніна.

Полякова підтримала розповідь своєї подруги та додала, що ця співачка постила у Stories образливі речі про артистів, які виїхали з України. "Дали нам тут перепочити без них", - пригадала цитату Полякова, чим одразу розвіяла усі сумніви - вона та Єфросиніна говорили про Злату Огнєвіч. Саме ця співачка влітку постила "сторіз" з такими словами. Після цього Єфросиніна заговорила про "відсутність клепки" у артистки.

Відео дня

"Ця співачка кожного разу, як у неї виходить кліп або пісня, вона мені пише: "Розмісти, будь ласка, анонс мого кліпу". Я ігнорую, бо думаю, в людини, мабуть, клепки якоїсь немає. Ти мене ср*ла, і всюди ср*ш, а тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати: "У неї новий кліп, будь ласка, подивіться, така класна пісня". Хоча пісня г*вно", - додала вона.

Після цього Єфросиніна повністю дала зрозуміти, що йдеться про Огнєвіч. Вона розповіла, що нещодавно отримала прохання підтримати одного з кандидатів на членство у журі Нацвідбору на "Євробачення". Єфросиніна наголосила, що про це просила не Джамала та не Юлія Саніна.

"А вона, ця співачка, вона мені пише: "Будь ласка, попроси свою аудиторію, щоб вони за мене проголосували, як за членкиню (журі - УНІАН) нацвідбору на "Євробачення". І я думаю, що це вже вищий пілотаж", - розповіла Єфросиніна.

Згодом на звинувачення у лицемірстві відповіла сама Огнєвіч. У своєму Instagram вона не стала повідомляти подробиці та лаконічно написала:

"Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образа - це насамперед думки. А вони тільки у вашій голові".

Нагадаємо, раніше Полякова вперше публічно заговорила про конфлікт з Єфросиніною. Знаменитості давно разом ведуть YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", але тільки зараз стало відомо, що в їхній дружбі все не так ідеально.

Вас також можуть зацікавити новини: