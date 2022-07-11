Це було практично відразу після повномасштабного вторгнення. Артистка сподівалася, що їй допоможе її популярність.

Українська співачка Оля Полякова згадала, як виїжджала з України після повномасштабного вторгнення. Зірка їхала до кордону з дітьми і чоловіком, а потім її чоловік Вадим повинен був повертатися. Однак зірка сподівалася, що її популярність допоможе, тому попросила прикордонників випустити Вадима. Про це вона розповіла в одному зі своїх інтерв'ю.

Оля згадує - тоді була в шоці і дуже панікувала, а ще боялася залишити чоловіка в країні, де йде така кривава війна і вбивають мирних.

"Мій чоловік і не збирався виїжджати, але ми коли під'їхали до кордону, я подумала, може зараз скористаюся своєю популярністю. Я підійшла, кажу: "Може ви випустіть мого чоловіка, у мене двоє дітей" і все інше, плачу. Мене обняли, погладили по голові і відповіли: "Прощайтеся". І ми попрощалися. Я бачила мільйони таких історій. Ми довго стояли на кордоні і спостерігали за цим. Дуже хочеться, щоб всі наші люди швидше повернулися", - розповіла співачка.

Зазначимо, після повернення в Україну Полякова дала перший концерт.

Нагадаємо, молодша дочка Полякової відзначилася незвичайним виконанням Гімну України.

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