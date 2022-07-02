Підписники позитивно оцінили креативний виступ.

Українська співачка Оля Полякова ще на початку війни вивезла своїх дочок – 17-річну Машу і 10-річну Алісу до Франції. Старша дочка зірки вже давно вирішила присвятити своє життя музиці, а ось молодша - тільки зараз вирішила почати співати.

В Instagram Полякова опублікувала відео, на якому Аліса співає Гімн України.

"Не знаю, що вони там денацифікують, точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями " - наголосила Оля в підписі під постом.

На відео Аліса встала посеред кімнати з синьо-жовтим прапором на плечах. Дівчинка старанно виконувала державний Гімн, але здивувала всіх кінцівкою домашнього виступу. Дочка співачки несподівано закричала на останній ноті в рокерському стилі.

Полякова раніше зізнавалася, що її молодша дочка та ще бунтарка. Дівчинка навіть називає себе Валерою, коли проявляє характер.

Виступ дочки Полякової викликав захват у її підписників. Українцям сподобалося незвичайне виконання дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, Полякова розповіла про свого рідного батька і про вітчима, який з'явився в їхній родині, коли дівчина вже виросла. Історія зворушила її підписників.

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