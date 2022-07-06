Зірка довгий час перебувала у Франції зі своїми дітьми, але нещодавно приїхала на Батьківщину.

Українська співачка Оля Полякова днями повернулася в Україну. Артистка добиралася на автомобілі. У себе в Instagram-блозі зірка показала, як радо її зустріли вдома. Сидіти довго без діла виконавиця хіта "Шльопкі" не змогла і тут же провела концерт. Замість звичного для неї стадіону, Ольга співала в метро.

Відбувся виступ на станції "Майдан Незалежності", де сотні людей зібралися подивитися на "королеву ночі".

Відеозапис з виступу з'явився в Instagram.

На сцену в метрополітені співачка вийшла з прапором України, а також звернулася зі словами підтримки і подяки.

"Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній Україні. На своїй красивій, улюбленій, єдиній землі!",- сказала зірка.

Також на сцені виступив Макс Барських - український артист, який після повномасштабного вторгнення Росії вирушив до лав ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла про нещасний випадок у своїй садибі.

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