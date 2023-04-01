Співачка не стала влаштовувати скандал, а лише посміялася з того, що наїлася комах.

Співачка Оля Полякова потрапила у курйозну ситуацію. Під час зйомок "Дорослих дівчаток" вона та Маша Єфросиніна розповідала про кумедні випадки зі свого життя, як раптом вона зрозуміла, що їй "підсунули" чай з личинками.

"Подивіться з чим мені дали чай. Тут були личинки. А ми це п’ємо", - звернула увагу Полякова.

Вона була дуже здивована. Проте реакція Полякової вражає. Вона не стала влаштовувати скандал та сварити персонал, через який їй довелося їсти комах. Замість цього вона сміялася та жартувала.

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"Я попросила в термосі заварити нам чай, вони нам дали термос, але його перед цим не помили. А там миші наср*ли, а потім туди залізли комахи і там розмножуватися почали, і відкладали там свої яйця. А я це їла. Я ковтнула. А найгірше, що коли я випила цей чай, я це на зубах смакувала", - зізналася співачка.

Також Полякова пожартувала, що не буде сильно сумувати, адже комахи - це білок. Судячи з реакції, личинки у чашці більше вразили не співачку, а Єфросиніну.

Ведуча не могла приховати огиду, проте намагалася перевести все у жарт. Втім, вони не стали зациклюватися на проблемі, Полякова та Єфросиніна швидко змінили тему та забули про неприємну знахідку у чашці співачки.

Нагадаємо, раніше Полякова зізналася, що потрапила у дуже кумедну ситуацію. Вона оголила сідниці прямо на сцені, проте сама цього не зрозуміла.

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