Останнім часом Браян Вілсон боровся із нейрокогнітивним розладом, схожим на деменцію.

У США помер засновник та учасник легендарного року-гурту The Beach Boys Браян Вілсон. Про смерть музиканта, який вплинув на кілька поколінь американської і європейської молоді, повідомила його родина.

"З розбитим серцем повідомляємо, що наш улюблений батько Браян Вілсон помер. Нам зараз бракує слів", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті публічно не розголошується, але, як пише портал Pitchfork, торік стало відомо, що Вілсон страждає від нейрокогнітивного розладу, подібного до деменції. На момент смерті йому було 82 роки, 20 червня йому мало би виповнитися 83.

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Гурт The Beach Boys та Браян Вілсон

The Beach Boys — один з найвідоміших музичних гуртів середини XX століття. Він був заснований у 1961 році в місті Готорн, штат Каліфорнія. Швидко здобувши популярність, колектив став одним із найвпливовіших в історії поп- і рок-музики, завдяки своїм гармонійним вокалам, темам серфінгу, пляжного життя, автомобілів і молодіжної культури США 1960-х. Оригінальний склад включав братів Брайана, Карла і Денніса Вілсонів, їхнього кузена Майка Лава і друга дитинства Алана Джардіна.

Серед найбільш відомих пісень гурту - Surfin' U.S.A. (1963), California Girls (1965) та Good Vibrations (1966).

Брайан Вілсон був ключовою фігурою у становленні гурту як музичного феномену. Він виконував роль головного композитора, аранжувальника та продюсера в перші роки існування The Beach Boys. Саме його музичне бачення вивело гурт далеко за межі простої "серф-музики", особливо завдяки альбому Pet Sounds (1966), який вважається одним із найвпливовіших і найінноваційніших в історії поп-музики. Водночас Брайан зіткнувся з психологічними труднощами та поступово відійшов від активної участі в гурті, але його творчий вплив залишився визначальним для стилю і звучання The Beach Boys.

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