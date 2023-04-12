Путініст і пропагандист пішов з життя на 48-му році.

Помер російський письменник і публіцист Едуард Багіров, який підтримав війну в Україні. Йому було 47 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що тиждень тому письменник впав у кому. Лікарі боролися за його життя, але у нього відмовили всі життєво важливі органи. Що саме стало причиною коми - невідомо.

Чим відомий Едуард Багіров

Славу і визнання Багіров отримав в "нульових", коли став головним редактором відомого в Росії літературного порталу. У той же час він випустив кілька романів, які дуже сподобалися читачам.

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Дебютна книга Едуарда Багірова "Гастарбайтер" стала справжнім бестселером. Також письменник реалізовував себе в якості радіоведучого і сценариста.

Що Багіров говорив про Україну

Письменник прославився не тільки своєю літературною діяльністю, а й гострими висловлюваннями на підтримку кровожерливої кремлівської політики. Наприклад, він закликав російську владу "завдати ударів по українських центрах прийняття рішень", а жителів нашої країни він називав "щирими українськими селюками".

На смерть Багірова вже відреагувала його близька подруга, пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона написала, що вона в шоці, оскільки смерть була дійсно раптовою.

Також УНІАН писав, що пропагандист Соловйов визвірився на Галкіна через жарт про голову Скабєєвої.

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