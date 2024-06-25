Сет Бінзер не дожив 2 місяці до свого ювілею / Скріншот Instagram

Фронтмен відомого американського рок-гурту Crazy Town Сет Бінзер, він же Шифті Шеллшок, пішов з життя 24 червня 2024 року. На моменті смерті музиканту було 49 років. 

Як пише видання Newsweek, тіло артиста знайшли у його власному будинку в Лос-Анджелесі, США. До свого ювілею Бінзер не дожив всього два місяці. Наразі подробиці смерті та, що стало причиною, не розголошується. У Сета залишилося троє синів.

Через що виконавець пішов з життя невідомо, але він регулярно вживав наркотики багато років. Бінзер боровся з залежністю, але повністю відмовитися від психотропів так і не зміг.

У лютому 2021 року його затримала поліція за зберігання кокаїну. Пізніше йому висунули покарання строком три роки умовного ув'язнення.

Сет Бінзер / Скріншот Instagram

Що відомо про Бінзера та гурт Crazy Town

Свою популярність Сет здобув саме завдяки гурту Crazy Town, солістом якого він був. Колектив був створений у 1995 році в Лос-Анджелесі.

Гурт став відомим завдяки треку "Butterfly", який вийшов у 2000 році. Пісня стала міжнародним хітом і посіла перші місця в чартах багатьох країн, включаючи США.

Їх дебютний альбом "The Gift of Game" був випущений у 1999 році та отримав велику популярність завдяки успіху "Butterfly". Стиль музики Crazy Town поєднує елементи репу, року та металу.

Бінзер також відомий своєю участю у різних реаліті-шоу та телевізійних програмах, включаючи шоу "Celebrity Rehab with Dr. Drew", де він ділився своїм досвідом боротьби з наркотичною залежністю.

Нагадаємо, раніше померла ікона французької музики Франсуаза Арді.

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