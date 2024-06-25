Тіло музиканта знайшли в його маєтку.

Фронтмен відомого американського рок-гурту Crazy Town Сет Бінзер, він же Шифті Шеллшок, пішов з життя 24 червня 2024 року. На моменті смерті музиканту було 49 років.

Як пише видання Newsweek, тіло артиста знайшли у його власному будинку в Лос-Анджелесі, США. До свого ювілею Бінзер не дожив всього два місяці. Наразі подробиці смерті та, що стало причиною, не розголошується. У Сета залишилося троє синів.

Через що виконавець пішов з життя невідомо, але він регулярно вживав наркотики багато років. Бінзер боровся з залежністю, але повністю відмовитися від психотропів так і не зміг.

У лютому 2021 року його затримала поліція за зберігання кокаїну. Пізніше йому висунули покарання строком три роки умовного ув'язнення.

Що відомо про Бінзера та гурт Crazy Town

Свою популярність Сет здобув саме завдяки гурту Crazy Town, солістом якого він був. Колектив був створений у 1995 році в Лос-Анджелесі.

Гурт став відомим завдяки треку "Butterfly", який вийшов у 2000 році. Пісня стала міжнародним хітом і посіла перші місця в чартах багатьох країн, включаючи США.

Їх дебютний альбом "The Gift of Game" був випущений у 1999 році та отримав велику популярність завдяки успіху "Butterfly". Стиль музики Crazy Town поєднує елементи репу, року та металу.

Бінзер також відомий своєю участю у різних реаліті-шоу та телевізійних програмах, включаючи шоу "Celebrity Rehab with Dr. Drew", де він ділився своїм досвідом боротьби з наркотичною залежністю.

Нагадаємо, раніше померла ікона французької музики Франсуаза Арді.

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