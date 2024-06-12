На момент смерті співачці було 80 років.

Легендарна французька співачка та акторка, ікона попкультури Франсуаза Арді пішла з життя у віці 80 років. Знаменитість багато років боролася з раком.

Сумну звістку повідомив син виконавиці – співак Томас Дютронк. У своєму Instagram він опублікував архівну світлину з рідною людиною та написав: "Мама пішла...".

Як пише The Guardian, артистка хворіла на лімфому (рак крові) понад 20 років. За цей час вона пройшла чимало курсів хімієтерапії, що дозволило їй прожити з хворобою стільки часу. У 2015 році Арді тимчасово ввели у штучну кому після того, як стан зірки погіршився. З того часу вона мала проблема з диханням, споживанням їжі та майже не могла говорити.

У 2021 році Франсуаза виступила за впровадження у Франції евтаназії – умисне припинення життя у швидкий та безболісний спосіб. Вона наголошувала, що заборона евтаназії, робить її країну негуманною.

Вже у 2023 році співачка заявила, що більше ніколи не зможе співати.

"Я постійно відчуваю проблеми з диханням і задихаюся, не кажучи вже про нескінченні носові кровотечі. Я не боюся померти, але я дуже, дуже боюся страждати", – розповідала виконавиця.

Чим відома Франсуаза Арді

Свою співочу кар'єру артистка розпочала у 16 років, коли їй подарували першу гітару. Відтоді попзірка почала писати власні пісні та виступати з ними. Також вона ходила на прослуховування до музичних лейблів.

Свою першу композицію "Tous les garçons et les filles" Арді презентувала у далекому 1961 році, яка розійшлася двомільйонним тиражем. Вона стала справжнім хітом, який очолив світові музичні рейтинги.

Франсуаза також представляла Монако на конкурсі "Євробачення-1963" з піснею "L'amour s'en va". Тоді вона посіла 5 місце.

У 2006 році Французька академія нагородила виконавицю Великою медаллю французького шансону. У 2023 році вона опинилася серед 200 найвидатніших співачок усіх часів за версією американського журналу Rolling Stone. Варто зауважити, що Франсуаза єдина артистка з Франції у цьому списку.

Нагадаємо, раніше пішов з життя зірка "Міцного горішка-2" актор Том Бауер.

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