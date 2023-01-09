8 січня 2023 року помер відомий український режисер Максим Арделян. Відомо, що чоловікові було 42 роки. Трагічною звісткою поділилася дружина Наталія Богданова у своєму Instagram-блозі:

"Мій Ангел. Він створював свята і пішов у свято. Він любив жити по повній, всім все організовувати, бути в центрі подій і... дивувати. Він не змінив своїх принципів і здивував усіх нас востаннє. Це був сон для нього і жорстока реальність для інших. Піти на Різдво уві сні - це особлива благодать і Божа любов. Продовжуємо його любити і пам'ятати, а поки повинні просто відпустити".