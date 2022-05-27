Комаров зазначив, що соцмережі для нього не на першому місці.

Український телеведучий Дмитро Комаров відповів на запитання, куди він зник із соціальних мереж. Він зазначив, що це питання його дістало.

"Тебе не було давно в соцмережах", - це питання, скажу м'яко, мене дістало. Помер, вбили і таке інше. Увага: тому, що "довго" не було в соцмережах. А що таке довго? А як часто я повинен писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей пост, але по дорозі на зустріч знову запитали, чи живий, тому що немає в соцмережах. Якщо хто переживає - я повинен повідомити: ось сьогоднішнє фото. Працюю. Сьогодні в піджаку. Вчора в камуфляжі. А завтра буде завтра", - написав Комаров у своєму Instagram.

Також він зазначив, що у нього є більш важливі справи, ніж соціальні мережі.

"Війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається бути таким, яким не є. У мене є життя, в якому чіткі пріоритети. І соцмережі там не в першій і навіть не в другій десятці", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров потролив РФ за заборону в'їзду йому на 50 років.

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