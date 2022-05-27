Український телеведучий Дмитро Комаров відповів на запитання, куди він зник із соціальних мереж. Він зазначив, що це питання його дістало.
"Тебе не було давно в соцмережах", - це питання, скажу м'яко, мене дістало. Помер, вбили і таке інше. Увага: тому, що "довго" не було в соцмережах. А що таке довго? А як часто я повинен писати? І чи повинен взагалі? Хто це визначає? Я не збирався писати цей пост, але по дорозі на зустріч знову запитали, чи живий, тому що немає в соцмережах. Якщо хто переживає - я повинен повідомити: ось сьогоднішнє фото. Працюю. Сьогодні в піджаку. Вчора в камуфляжі. А завтра буде завтра", - написав Комаров у своєму Instagram.
Також він зазначив, що у нього є більш важливі справи, ніж соціальні мережі.
"Війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається бути таким, яким не є. У мене є життя, в якому чіткі пріоритети. І соцмережі там не в першій і навіть не в другій десятці", - додав ведучий.
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров потролив РФ за заборону в'їзду йому на 50 років.