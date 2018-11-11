Трамп посмертно нагородив Елвіса Преслі медаллю Свободи

Дональд Трамп прийняв рішення посмертно нагородити Елвіса Преслі медаллю Свободи, яка є однією з головних нагород для цивільних осіб в США.

Білий дім повідомив про те, що серед нових власників медалі Свободи в цьому році буде співак Елвіс Преслі, який помер в 1977 році, інформує РБК.

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"Виконавець був одним із символів американської культури для мільярдів шанувальників по всьому світу, вказує Variety. Підкреслюється, що шляхом з'єднання декількох музичних стилів Преслі вдалося створити власне неповторне звучання", - йдеться в повідомленні.

Вказали в Білому домі й на той факт, що Преслі вже будучи популярним співаком, відслужив два роки в армії. Співак дійсно був солдатом і служив у танковій дивізії в Західній Німеччині, паралельно випускаючи нові пісні та виступаючи з концертами в Європі.

Преслі – лауреат трьох премій Греммі, автор і виконавець численних хітів. У 1986 році він був включений в "Зал слави рок-н-ролу".

Медаль Свободи присуджується з 1945 року людям, які зробили значний внесок у розвиток США та підтримання миру на планеті. Список лауреатів вибирає голова Білого дому, а в різні роки нагороду отримували Арета Франклін, Рональд Рейган, Уолт Дісней, Стівен Спілберг, Роберт де Ніро, Френк Сінатра. Були серед нагороджених і іноземці. Так, власником медалі в 1987 році став Мстислав Ростропович.

Крім Преслі медаль також отримають бейсболіст Бэйб Рут, гравець американського футболу Роджер Стаубах, філантроп Міріам Аделсон.