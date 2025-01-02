Серце знаменитості зупинилося, коли вона спала, 31 грудня.

Померла швейцарська світська левиця Джоселін Вільденштайн, найбільш відома за прізвиськом "жінка-кішка". Знаменитості не стало у вівторок, 31 грудня. На момент смерті їй було 84 роки.

Як пише Daily Mail, трагічну звістку повідомив обранець зірки – дизайнер Ллойд Кляйн. Життя Джоселін обірвалося через тромбоемболію легеневої артерії. За словами дизайнера, серце його коханої перестало битися уві сні, коли вона перебувала у своєму маєтку в Парижі, Франція.

Вільденштайн прославилася на увесь світ завдяки своїй зовнішності, яку вона кардинально змінила за життя. Жінка зробила приблизно 80 пластичних операцій, на які витратила мільйони доларів, через що її обличчя змінилося до невпізнаваності.

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Мільярдерка народилася у звичайній родині у Швейцарії. Однак її життя змінилося у 1977 році, коли вона познайомилася, а згодом вийшла заміж за американського мільярдера Алека Н. Вільденштейна. Він був сином відомого артдилера і коняра Даніеля Вільденштейна, а його сім'я очолювала компанію Wildenstein & Co.

Пізніше Джоселін відчула, що інтерес чоловіка до неї зменшується. Тоді вона вирішила стати схожою на велику кішку, яких обожнював мільярдер. Він часто їздив на сафарі, дивився на тигриць та левиць та навіть тримав у своєму маєтку рись. Після першої операції світська левиця не змогла зупинитися, внаслідок чого близько 80 разів лягала під ніж пластичного хірурга. Загальна вартість операцій становить близько 4 мільйонів доларів. Щоправда, її шлюб це не врятувало.

У 2000 році пара оголосила про розлучення. Тоді Алек Н. Вільденштайн запевняв, що став ініціатором розриву через надмірні витрати "жінки-кішки" на косметичні процедури. А сама світська левиця стверджувала, що це вона пішла від чоловіка через його зраду. Крім того, вона заперечувала, що змінювала свою зовнішність. Однак порівнюючи її фото в молодому віці та ті, що були зроблені нещодавно, неможливо не помітити колосальну різницю.

"Я не робила пластичних операцій, я боюся того, що може статися. Я не люблю ботокс, кожного своя реакція на нього. Я колола ботокс лише двічі. Я не знаю, чи є у мене алергія, але коли я його робила, мені не дуже сподобалося. Я не отримала хорошого результату, а моє обличчя набрякло", – говорила раніше "жінка-кішка".

У 2003 році Вільденштайн розпочала романтичні стосунки з модельєром Ллойдом Кляйном. Їхній союз був скандальним: пара неодноразово розривала стосунки й знову мирилася. У 2016 році між ними спалахнув серйозний конфлікт, під час якого світська левиця поранила обличчя Кляйна ножицями, за що її заарештували. Втім, за кілька днів Кляйн також потрапив під арешт – його звинуватили у пограбуванні та нападі, коли він намагався забрати свої речі з квартири Джоселін. Згодом пара знову відновила стосунки.

Нагадаємо, раніше померла зірка фільму "Життя прекрасне", яка була музою Педро Альмодовара. Маріса Паредес пішла з життя у 78-річному віці.

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