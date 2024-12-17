Маріса Паредес пішла з життя у 78-річному віці.

Легендарна іспанська акторка Маріса Паредес, яка знімалася у фільмах відомих режисерів Педро Альмодовара, Гільєрмо дель Торо та Роберто Беніньї, пішла з життя. На момент смерті зірці кіно було 78 років.

Трагічну звістку повідомила Іспанська кіноакадемія. Наразі причини смерті знаменитості не розкриваються, як і точна дата, коли акторки не стало. Відомо лише, що Паредес поховають у середу, 18 грудня.

Після оголошення новини про смерть в кіноакадемії вказали, що Іспанія втратила одну з "найзнаковіших особистостей" світового та іспанського кіно. Понад 60 років свого життя Маріса присвятила акторській кар'єрі. За цей час вона зіграла близько 75 різних ролей у фільмах.

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"Її творчість характеризувалася жінками сильними, суперечливими, зломленими, пристрасними, загадковими, але насамперед дуже людяними", – йдеться у повідомленні кіноакадемії.

У 2000−2003 роках акторка була президентом Іспанської кіноакадемії, а у 2018 році вона її нагородили почесною премією "Гоя". Нинішній очільник кіноакадемії Фернандо Мендес-Лейте також вшанував пам'ять колеги.

"Маріса, безсумнівно, була однією з найвидатніших актрис іспанського кіно, людиною, яку любили та знали всі, яка заповнювала наші великі та малі екрани", – зазначив президент організації.

Що відомо про Марісу Паредес

Дебют легенди іспанського кіно на великих екранах відбувся у 1960 році. Акторка розпочала свою кар'єру ще у підлітковому віці. Першу роль у фільмі Альмодовара "Темні звички" вона отримала в 1983 році. Після цього вона знялася у ще чотирьох його відомих картинах, зокрема, "Високі підбори", "Квітка моєї таємниці", "Все про мою маму", "Шкіра, в якій я живу". Ці стрічки вийшли у 1990-х роках, а остання – у 2011-му.

Однак найбільшу славу зірці принесла роль Роберто Беніньї в комедійній драмі 1997 року "Життя прекрасне". Цей фільм отримав три премії "Оскар". Також Маріса знімалася у фільмі жахів Гільєрмо дель Торо "Хребет диявола".

За життя їй вдалося попрацювати з багатьма іспанськими режисерами. Серед таких: Амос Гітаї, Даніел Шмід, Філіп Ліоре, Ален Таннер, Мануель де Олівейра та інші.

Нагадаємо, раніше пішов з життя зірка Netflix Хосе де ла Торре. На момент смерті іспанському актору було всього 37 років.

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