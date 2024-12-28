На момент смерті акторці було 73 роки.

Померла відома британська акторка родом з Аргентини Олівія Гассі, як здобула найбільшу славу завдяки ролі Джульєтти у романтичному фільмі "Ромео і Джульєтта" 1968 року. Знаменитість відійшла у засвіти на 74-му році життя.

Трагічну звістку повідомили, ймовірно, рідні артистки на її офіційній сторінці в Instagram. Як зазначається у дописі, Гассі не стало у п'ятницю, 27 грудня. Свої останні дні зірка провела в оточенні рідних. Після смерті в акторки залишився чоловік, діти та онук.

Близькі Олівії звернулися з проханням до ЗМІ не турбувати їх у цей складний період, оскільки вони "оплакують втрату справді особливої душі". Також рідні наголосили, що вклад Гассі в кіноіндустрію – неоціненний. Вона залишила по собі чимало культових фільмів та її ім'я назавжди закарбувалося в історії кінематографа. Причина смерті поки що не розкривається.

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"З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Олівії Гассі, яка 27 грудня мирно пішла з життя в оточенні своїх близьких. Олівія була чудовою людиною, чиє тепло, мудрість і чиста доброта торкнулися життя всіх, хто її знав. Олівія прожила життя, сповнене пристрасті, любові та відданості мистецтву, духовності та доброті до тварин. Олівія залишила по собі люблячу сім'ю - дітей, Алекса, Макса та Індію, чоловіка, з яким вона прожила 35 років, Девіда Глена Айслі, та онука Грейсона, а також спадщину любові, яка назавжди збережеться в наших серцях", – йдеться в дописі на сторінці Олівії.

Акторка народилася у 1951 році в Буенос-Айресі, але вже за сім років вона переїхала до Лондона, Велика Британія, де жила до кінця своїх днів. Коли дівчині було 15 років, на неї звернув увагу режисер Франко Дзеффіреллі. Так Гассі і дісталася роль Джульєтти в екранізації п'єси Вільяма Шекспіра. Фільм за її участі номінували на премію "Оскар", а артистка отримала "Золотий глобус".

Також Олівія знімалася у стрічках "Ісус з Назарета", "Смерть на Нілі", "Чорне Різдво" та "Соціальне самогубство".

Нагадаємо, раніше помер зірка фільму "На драйві", якому було всього 16 років. Гадсон Мік потрапив в страшну ДТП у США.

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