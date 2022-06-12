На честь прем'єр-міністра Британії кондитери назвали новий десерт.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала у Києві кафе, в якому печуть ексклюзивні круасани, створені на основі англійського яблучного пирога. Новий десерт кондитери присвятили британському прем'єр-міністрові Борису Джонсону.

Сіммонс розповіла, що вона спробувала новинку закладу та своїм враженням поділилася у мікроблозі Twitter, опублікувавши фото з десертом.

"Я з'їла круасан Бориса Джонсона", – написала вона.

Тістечко називається "Борис Джонсонюк". Він покритий кремом, що нагадує хаотичну зачіску британського лідера.

У коментарях одна користувачка мережі повідомила, що у Хмельницькому з'явився лимонад під назвою "Джонсонюк".

Джонсон заявляв, що його зачіска є природною, а також, що її "неможливо імітувати, тому що вона є продуктом випадкових та конкуруючих сил природи".

Як повідомляв УНІАН, Сіммонс 29 квітня повернулася до Києва у зв’язку з відновленням роботи посольства у Києві. А Джонсона раніше посвятили в козаки у Чернігові.

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