Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.

Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона посвятили в козаки у Чернігові.

Рішенням чернігівської козацької громади Катерининської церкви Джонсон став Борисом Чуприною. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон, повідомляє Суспільне.

"Чому Чуприна? Бо ви бачите, що у нього на голові зачіска вільна, підкреслює його характер, підкреслює його волю. Прямо по обличчю видно, що це велика людина. То саме цю рису ми і хотіли підкреслити для того, аби в майбутньому, сказавши Борис Чуприна, всі знали за кого йдеться", - розповів заступник гендиректора Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Андрій Лісовий.

Раніше у козаки також посвячували засновника флоту Сполучених Штатів Америки – Джона Пола Джонса під ім’ям Павло Джонс. Він свого часу приїжджав до України та зустрічався з нашими козаками.

Нагадаємо, Джонсон залишається прем'єр-міністром Великої Британії. Лише трохи більше ніж 40% депутатів від правлячої Консервативної партії висловили Джонсону вотум недовіри.

Вас також можуть зацікавити новини: