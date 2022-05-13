Актриса "рознесла" путінський режим.

Російська актриса Лія Ахеджакова заявила, що втомилася від розв'язаної Росією війни і хоче скоріше приїхати в Україну після нашої перемоги.

"Як же я втомилася від цієї війни, що навіть коментувати нічого не хочеться. Втомилася від цієї уявної величі Росії, боротьби за "свої" землі. Втомилася від Путіна. Хочу миру, тепла, спокою. Хочу бачити людей живими, здоровими і радісними", - написала Ахеджакова в своєму Instagram.

Вона додала, що хоче приїхати в Україну після нашої перемоги. Крім того, актриса зазначила, що зараз українці працюють на два фронти.

"Зараз українці, за фактом, працюють на два фронти - і країну свою захищають, і змушують путінський режим видихатися і слабшати", - додала знаменитість.

Раніше УНІАН назвав топ-10 російських зірок, які підтримали Україну у війні.

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