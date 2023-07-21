Співак зазначив, що чув вибухи під час нічних повітряних атак.

Продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) здивував фанів. Він раптово поїхав до Одеси та вже розповів, що перебував у місті під час нещодавніх ракетних атак.

"Вечірня Одеса магічним чином дає відчуття певного внутрішнього спокою, хоч ще цієї ночі тут було гучно. Тихої ночі кожному українцю, а клятим "сусідам" - вічно мучитись і спокутувати свої провини", - заявив співак.

Також Потап показався посеред великого поля з соняшниками. Артист зазначив, що вони символізують українські цінності.

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"Люблю соняшники за їх яскравий колір. За те, що це символ сили та родючості української землі. За те, що ці яскраві жовті сонячні квіти прикрашають українські села, поля, садки. Соняшники - яскравий символ втілення в собі всіх тих цінностей, якими дорожать українці: сила, гостинність, лагідність, доброта. Ті цінності, які характеризують наш народ", - написав Потап.

У коментарях фани зазначили, що їх здивувала раптова поява репера в Одесі. Він нечасто розповідає, де знаходиться. Відомо, що Потап повернувся в Україну на початку літа. До цього він перебував за кордоном. Коментатори пишуть:

"Гарний фотошоп"

"Найхаризматичніший артист! Бажаю вам міцного здоров'я, козацької сили і творчого натхнення!"

"Боже, так ви в Одесі? Попри страшну ніч, Одеса нас усіх береже. Скажу мамі, що ви усе ж в Одесі, щоб вона не хвилювалася за вас".

Останні новини про Потапа

На початку повномасштабної війни РФ проти України Потап перебував за кордоном. Він іноді повертався до Києва, втім потім "зникав" та не розповідав, де саме знаходиться. За це співака часто критикують у мережі.

Окрім цього, користувачі досі нагадають Потапу про його скандальну пісню "Волонтер". Як зазначала співачка Даша Астаф'єва, співак не став би робити такий трек, якби сам розвантажив хоча б одну машину з гумдопомогою. Окрім цього, про Потапа нещодавно висловився Монатік. Він зазначив, що колись репер відповість за свою поведінку та усе пояснить.

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