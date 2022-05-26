Репер відреагував на заяву глави Чеченської Республіки про те, що вони можуть "взяти Польщу за 6 секунд".

Український репер і продюсер Потап посміявся над лідером чеченців Рамзаном Кадировим. У себе в Instagram-блозі артист виклав частину його відеозвернення, де той каже, що має намір захопити Польщу "за 6 секунд". Потап закликав Кадирова не ганьбитися з подібними заявами, і пригадав, що три місяці тому вони вже збиралися захопити Україну за 2 дні.

"Напишу недоукраїнською (мова оригіналу - російська, - ред)... Натикаюся на коментарі: "Вчіть польську" і т.д. Та нам вчити її навіть не треба, у нас один корінь з польською та білоруською мовами. Так, між Україною і Польщею в усі часи було протистояння, але в момент, коли "раша" напала на нас, вони дійсно показали, що вони-братський народ! У всьому! Прийняли, підтримали, допомагають усім! Зброєю, гуманітаркою і т. д! Поляки нам брати навіки! Не можете взяти Україну, хоч не ганьбіться вже розповідями про Польщу", - написав Потап.

У коментарях під публікацією музиканта шанувальники посміялися над висловлюваннями і говором Кадирова.

Нагадаємо, раніше Потап пригрозив артистам-путіністам розправою за підтримку вбивств українців.

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