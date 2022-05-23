Під роздачу потрапили Басков, Доліна і Газманов.

Український музикант Олексій Потапенко пригрозив помститися росіянам Миколі Баскову, Ларисі Доліній, Олегу Газманову та іншим артистам-путіністам за підтримку війни в Україні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Потап оприлюднив фото з російськими артистами, які виступали на Донбасі на підтримку армії окупантів. Також він додав, що обов'язково помститься їм і навіть не подивиться на їх звання.

"Найцікавіше, що Доліна з Одеси, а Баскову Янукович дав Народного України чи що, а Газманов взагалі - Газман, Маршал з київських ресторанів... І це наші колишні колеги, я обіцяю вам, що якщо, не дай Боже, ми десь перетнемося за лаштунками, на звання не подивлюся. Будете відповідати за те, що відкрито підтримали вбивства і насильство над іншими людьми", - написав Потап.

Нагадаємо, раніше Потап розповів, як їм з Каменських запропонували виступити від РФ на Євробаченні.

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