Як виявилося, Яма не з'являвся на знімальному майданчику.

З'явилася нова інформація щодо "повернення" відомого танцюриста Влада Ями в Україну. Він інтригував фанатів та натякав, що знову у Києві.

Хореограф публікував селфі зі знімального майданчика програми "Твій день". Редакція ТСН звернулася до представників програми та з'ясувала, чи бачила там Яму останніми днями.

Як виявилося, хореограф не з'являвся на знімальному майданчику. Він не приїжджав до студії. У Києві Яму ніхто не бачив.

Відео дня

"Вочевидь, хореограф поділився архівним фото, яке було зроблене ще до війни. Тому що саме він хотів сказати цією публікацією - незрозуміло", - додали у виданні.

Сам Яма інформацію про своє "повернення" не коментує. Натомість він знову виклав архівні фото. Цього разу Яма показав ще одну світлину, зроблену в Україні. На ній він також знаходився у студії "1+1".

Окрім цього, хореограф поділився фото, яке він підписав: "Все буде добре". На ньому він загадково посміхається у камеру.

"Повернення" Влада Ями - з чого все почалося

В перший день повномасштабної війни, як стверджує сам хореограф, він виїхав з України. Увесь цей час Яма мешкав у США, через що отримував чимало критики як від користувачів мережі, так і від відомих колег. Втім, днями танцюрист натякнув, що повернувся до Києва.

Яма розмістив у Stories селфі, яке лаконічно підписав: "Вдома". На ньому він позував у студії проекту "Твій день". Окрім цього, хореограф спробував захистити Потапа від негативу, а також побажав киянам "триматися" на тлі чергового ракетного удару.

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