Хореограф навіть показав селфі на батьківщині.

Хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабної війни РФ проти України мешкав у США, натякнув, що повернувся до Києва. Танцюрист розмістив у Stories фото, яке лаконічно підписав: "Вдома".

На ньому він позує у студії "1+1". Хореограф не став ділитися більш детальною інформацією про своє повернення. Можливо, він розповість про усе згодом.

Окрім цього, танцюрист став на захист Потапа. Він прокоментував допис у Facebook, у якому користувач критикував новини про співака та його дружину Настю Каменських. Автор зазначав, що після ночей без сну йому не хочеться читати новини про Потапа, його обраницю та співачку Лободу.

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"Мені здається, деякі навіть думають, що Потап майже такий же небезпечний, як ракети. Звісно, ні", - відповів Яма.

Хореограф також прокоментував чергову ворожу атаку на Київ. Вночі у столиці було "гучно", сили ППО збивали російські ракети.

"Києве, тримайся", - написав танцюрист.

Де був Влад Яма

Відомо, що Влад Яма виїхав до США, як він сам зізнавався, 24 лютого 2022 року. На тлі цього хореографа почали критикувати у мережі. Його дружина спробувала виправдати таке рішення. Лілія Яма говорила, що це "право вибору кожної людини".

Юрій Горбунов зізнавався, що поведінка Ями під час війни його здивувала, проте він не береться його засуджувати. Ведучий вважав, що хореограф вже не повернеться в Україну, оскільки будуватиме життя у США.

Нещодавно про Яму висловився продюсер Ігор Кондратюк. Він зазначив, що хореограф має розповісти "свою легенду", а вже потім потрібно буде вирішувати, як ставитися до його вчинку.

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