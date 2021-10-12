Христина Паномарь в 15-річному віці отримала пропозицію про кар'єру моделі.

Українська модель Христина Пономар відкрила один з найбажаніших італійських модних показів в Мілані та взяла участь у дефілі паризьких брендів. 21-річна дівчина в моделінгу понад п'яти років. Після того, як вона зробила коротку стрижку, про неї заговорила вся Європа.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами дівчини, після школи вона планувала вступати до педагогічного. Але, як то кажуть, завадив його величність випадок:

"Я хотіла бути вчителем, але в один прекрасний день я йшла зі своєю мамою повз магазин, коли директор мого агентства побачила мене, підбігла і запропонувала спробувати себе в якості моделі", — розповіла Христина.

Мама дівчини, Олена Паламар, боялася відпускати 15-річну дочку на зйомки. Крім того, в сім'ї було скрутне фінансове становище. Після року роботи в Україні її запропонували полетіти до Китаю:

"За одну зйомки в Азії починаюча модель може отримати від 500 до 1000 доларів. Але з усього заробітку завжди потрібно віднімати: 30% - закордонному агентству, 10% — материнському і ще 10% — це податки, які віднімаються", — зазначили вона.

Через п'ять років роботи італійський агент порадив їй постригти волосся. Сама Христина довго не погоджувалася, але все-таки зважилася на кардинальні зміни в зовнішності. І це спрацювало:

"Я підстриглася, і одразу ж в моєму агентстві написали, що мене хочуть покликати на кастинг Prada. До цього я ходила три роки на всі кастинги Prada, але вони мені відмовляли. Стали всі писати моєму агенту: "Терміново, давайте нам її, ми дуже хочемо, щоб вона з нами співпрацювала", — говорить з посмішкою модель.

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Також вона зізнається, що у неї досить жорсткий графік, в Україні буває рідко. Але Христині вдалося побудувати щасливі стосунки. Її хлопець також працює в модельному бізнесі. Пара познайомилася в Мілані.

Також вона розвіяла стереотипну думку про те, що моделі зустрічаються виключно з багатими чоловіками. За її словами, серед її оточення такого немає.

Дівчина знайшла популярність на просторах інтернету, її сторінка в TikTok є путівником для багатьох дівчат, які мріють про кар'єру моделі. Вона розповідає про свою роботу, зазначаючи, що кидати роботу не можна, тому що за рік про неї всі забудуть.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що українська модель Міла Кузнєцова володіє найбільшими натуральними грудьми. Дівчина не приховує свою гідність і регулярно виставляє свої груди на загальний огляд.

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Автор: Каролина Гайдук