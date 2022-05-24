Артист, як і його колеги, зараз виступає тільки на благодійних заходах.

Український артист Олексій Завгородній, більш відомий під своїм псевдонімом Позитив, розповів, що зараз взагалі не заробляє. Музикант живе тільки за рахунок фінансової подушки, яку вдалося накопичити раніше. Всі концерти, які він дає в останні три місяці - виключно благодійні. Прибуток йде на допомогу ЗСУ та біженцям. Про це Льоша розповів в одному зі своїх інтерв'ю.

"Я точно знаю, що зараз у артистів дуже складно з гонорарами. І всі кошти, які вони там приймають, це точно не для артистів. Зараз це дійсно йде на ЗСУ, або куди вони там їх збирають. Я точно знаю, що зараз артисти у нас всі працюють безкоштовно. Це не на часі", - розповів Олексій Завгородній.

Музикант зазначив, що схожа ситуація зараз у всіх українських знаменитостей, які дають благодійні концерти.

"Я тільки витрачаю зараз гроші і точно не заробляю, але я розумію, що зараз багато хто теж в такому становищі. Є моменти, які потрібно пережити і зараз ми так і робимо", - резюмував екс-колега Наді Дорофєєвої.

Нагадаємо, раніше продюсер "Mozgi" Ірина Горова розповіла, скільки зараз заробляє Дорофєєва, Позитив та інші артисти.

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