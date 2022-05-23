Співачка привітала свого друга з днем народження.

Українська співачка Надя Дорофєєва привітала свого екс-колегу по гурту "Время і Стекло" Олексія Завгороднього з днем народження.

В інста-сторіз вона опублікувала кумедне фото з Позитивом, на якому вони постали в схожих костюмах і кросівках.

Такий знімок вона душевно підписала: "Люблю тебе і хочу, щоб ти був щасливим. Засипмо Льошку привітаннями".

Відзначимо, Надя Дорофєєва і Олексій Завгородній були учасниками дуету "Время і Стекло". Через 10 років дует розпався - Надя вирушила в сольне плавання, а Позитив - в групу MOZGI.

Відомо, що в мережі ходили чутки про те, що Надя і Льоша не просто друзі. Особливо спекотними стали обговорення після того, як у 2021 році він розлучився зі своєю дружиною Анею Андрійчук, а в березні 2022 і сама Дорофєєва оголосила про розлучення з Дантесом.

При цьому вони поки ніяк не коментують своє особисте життя.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва заінтригувала дечим дуже чуттєвим і показала кадр.

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