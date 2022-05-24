Артист сказав, що дівчина знаходиться поруч з ним.

Учасник групи MOZGI Олексій Завгородній, який прославився під псевдонімом Позитив, відповів на запитання про стосунки з хореографом Юлією Сахневич.

Музикант сказав, що Юля зараз знаходиться поруч з ним, проте розкривати будь-які більш детальні подробиці їхніх взаємин - не час. Таке визнання артист зробив в ефірі одного зі своїх інтерв'ю.

"Між нами точно ... ми дуже добре дружимо, і вона зараз знаходиться поруч. Навіть акція "Діти - дітям" проходить за її підтримки - вона багато придумала і допомогла, за що я їй дуже вдячний. Ми дійсно бачимося, ми поруч, але крім цього я нічого не скажу. Думаю, що це не на часі", - сказав Позитив.

Нагадаємо, Позитив поскаржився на відсутність заробітку. Артист, як і його колеги, зараз виступає тільки на благодійних заходах.

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