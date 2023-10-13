Пара зустрічалася майже три роки.

Мало хто знає, що у артистів Світлани Тарабарової та Володимира Дантеса колись був роман. Втім це і не дивно, адже Світлана завжди приховувала своє особисте життя до заміжжя.

Однак ведучий Слава Дьомін все ж вирішив підняти цю тему в інтерв'ю з дівчиною. Він запитав, чому пара розлучилася.

Як пояснила Тарабарова, їм удвох з Дантесом було не дуже добре, це була така вибухова суміш. Тим більше у них були стосунки ще в юнацький період.

"Зараз я вже трохи виросла і розумію, що це було якесь дитинство, максималізм. Все йшло до нашого розставання. Ми були не дуже хорошими дітьми. Ми разом були не окей. Є така вибухова суміш. Ми були токсичними одне для одного. Не могли впоратися зі своїми емоціями", - каже Світлана.

Вона додала, що до них прийшла слава, і вони не впоралися з цим:

"Ми не знали, що таке повага одне до одного, що таке бути вірними. Ну, це було з боку Володі. Але я недавно подивилася його інтерв'ю і хочу сказати, що пишаюся тим, ким Вова став. Він і був класним, як і я. Я начебто окей, але тоді ми були не окей. Ми були крейзі дітьми ".

За її словами, їхні стосунки тривали майже три роки. Кілька разів вони навіть хотіли одружитися, але кожен раз сварилися.

"І добре, тому що нічого хорошого не вийшло б. Ми - вогонь", - підсумувала Тарабарова.

Відзначимо, зараз Тарабарова заміжня і виховує трьох дітей. А Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною після розлучення з Надею Дорофєєвою.

Нагадаємо, раніше Тарабарова довела до сліз піснею про полонених.

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