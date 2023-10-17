Юзери негативно відреагували на його вчинок.

Представник Фінляндії на "Євробаченні-2023" Käärijä днями дав концерт, під час якого стався неприємний момент.

Фанати передали йому на сцену синьо-жовтий прапор, проте артист жбурнув його під стіл і почав кричати: "Ні-ні-ні".

Варто відзначити, що під час "Євробачення" Käärijä подружився з українським гуртом TVORCHI і називав своєю улюбленою артисткою Вєрку Сердючку. А зараз він позбавляється від нашої символіки.

Користувачі мережі різко негативно відреагували на такий його вчинок. У соцмережах вони написали:

"Ого! Чувак прославився після українського "Євробачення", а тепер продовжує нешанобливо ставитися до українського прапора і дружить з російськими Little Big. Яка ганьба"

"Сподіваюся, ніхто не завадить йому отримати трохи мізків"

"Це просто жесть. Я не розумію мотив його вчинку"

Чим відомий Käärijä

Käärijä - фінський репер, співак і автор пісень. Представляв Фінляндію на конкурсі "Євробачення-2023" з синглом "Cha Cha Cha" і посів друге місце. Від глядачів він отримав 376 балів, а від суддів - 150 балів.

Таким чином він поступився першим місцем співачці Лорін зі Швеції.

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