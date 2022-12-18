Знаменитість, яка і сама багато років тому брала участь в Євробаченні, ще місяць тому говорила, що перше місце дістанеться саме групі TVORCHI.

Відома українська співачка Анастасія Приходько прокоментувала перемогу гурту TVORCHI у Нацвідборі на Євробачення-2023. Знаменитість пошкодувала колектив, адже вважає, що на пісенному конкурсі наступного року вони не зможуть потрапити навіть в десятку.

Ось що написала Приходько у своєму блозі:

"І хто тут Ванга? Місяць тому я сказала, що поїдуть TVORCHI. Не питайте, звідки я це знаю, просто аналізую... Ох, ці загравання з Європою... Шкода групу... На них чекає 15 місце...".

Зазначимо, Приходько так і не розкрила, як здогадалася про перемогу саме цієї групи. Вона сказала, що через війну в Україні цього року не стежить за Євробаченням.

"Цього року мене мало цікавить Євробачення. От чесно, не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю в свою інтуїцію. Поїде ... Ну, нехай буде група TVORCHI... Все! Більше ніяких коментарів з цього, піду стежити за новинами з фронту", - написала у своєму Facebook-блозі Анастасія кілька тижнів тому.

Нагадаємо, перемогу у фіналі Нацвідбору здобула саме група TVORCHI. Журі віддали їм 9 балів з 10, а глядачі - 10 з 10. Саме вони поїдуть до Ліверпуля в травні наступного року, щоб представити там Україну. Згідно зі ставками букмекерів, вони можуть перемогти.

Вас також можуть зацікавити новини: