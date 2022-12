17 грудня стало відомо, що нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі представлятиме гурт TVORCHI. Які у них шанси вибороти перше місце?

17 грудня в Києві минув фінал національного відбору на Євробачення-2023. Журі та глядачі віддали свої голоси за гурт TVORCHI. Музичний колектив з Тернополя вже брав участь у Нацвідборі у 2020 році, проте тоді їм дісталося лише 4 місце. Тепер TVORCHI поїдуть до Ліверпуля, де відбудеться Євробачення-2023.

Букмекери вже оцінили їхні шанси на перемогу.

Згідно з прогнозами на офіційному сайті Eurovision World, Україна знову може посісти перше місце у фіналі конкурсу. Шанс на перемогу - 20%. На другому місці Італія (9%), на третьому - Швеція (8%).

У першу десятку також можуть увійти Велика Британія, Іспанія, Норвегія, Греція, Франція, Австралія і Польща.

Чим відомий гурт TVORCHI

Музичний колектив складається з саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Вони познайомилися в Тернополі, де вступили в один медичний виш. Виявилося, що обидва захоплені музикою, тому вирішили створити свою групу.

Джеффрі родом з Нігерії, але навчання і творча діяльність в Україні вже давно стала приводом полюбити цю країну і навіть почати вчити українську мову. Ось що він розповів в інтерв'ю УНІАН:

"Так, я спілкуюся українською мовою зі своїми друзями, членами моєї команди та більшістю людей, з якими я працюю. Щодня докладаю зусиль, щоб навчитися вільно говорити українською. Хочу говорити українською так впевнено, як говорю англійською. Постійно думаю про те, що роблю помилки і мені це трохи заважає. Але коли з друзями в компанії вип’ю текіли, то мова ллється, як рідна!"

Виступ TVORCHI на Нацвідборі на Євробачення-2023

TVORCHI - Heart of steel: текст

Виступати в Ліверпулі вони будуть з композицією "Heart Of Steel", що перекладається як "Сталеве серце". Як розповів Андрій Гуцуляк, головний посил цієї пісні - показати внутрішню силу, яка є в кожному українці.

Текст пісні:

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I'm playing for the win

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don't be scared to say just what you think

'Cause no matter how bad, someone's listening

Don't care what you say

Don't care how you feel

Get out of my way

'Cause I got a heart of steel

(Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Don't care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

"У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Хто б що не говорив, Як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може перешкодити. У тексті є слова: "Я не можу пояснити. Скажу тобі як відчуваю: життя - це просто гра. І я граю на перемогу". Ними все сказано",-прокоментував саунд-продюсер групи TVORCHI.

Нагадаємо, у росіян "підгоріло" через участь України в Євробаченні.

