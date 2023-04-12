Зовсім скоро українська захисниця вдруге стане мамою.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд зараз на останньому місяці вагітності. Вона активно веде свій Instagram-блог, розповідаючи про себе і своє життя. Зараз жінка повідомила, що її чоловік-військовий Євген Стіпанюк взяв відпустку на кілька днів, адже він хоче бути поруч з дружиною під час пологів.

"У мене чоловік офіційно в сімейній відпустці. Приїхав, щоб сміття винести, допомогти в домашніх справах. Нехай не розслабляється", - жартома сказала Емеральд.

Нещодавно на кілька днів вона зникла з соцмереж, тому підписники подумали, що вона вже народила. Однак Євгенія спростувала ці чутки, але уточнила, що день пологів все ближче і ближче.

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Хто така Євгенія Емеральд

Євгенія Емеральд - українська захисниця і снайперка, відома під псевдонімом "Жанна д'Арк". Після початку повномасштабного вторгнення вона закрила свій ювелірний бізнес і вирушила на фронт, де познайомилася з майбутнім чоловіком Євгеном Стіпанюком.

В кінці літа минулого року Євгенія дізналася, що чекає на дитину. Восени вона вийшла заміж і через свій стан була змушена покинути позиції.

Також УНІАН писав, що Євгенія Емеральд вперше показала маму.

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