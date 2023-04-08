Захисниця, яка ось-ось народить дитину, знялася в новій фотосесії.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка зараз чекає на народження другої дитини, знялася в новій ніжній фотосесії. У кадрі жінка позувала в довгій білій сукні, обхопивши руками свій живіт.

Фотографіями, зробленими на 40-му тижні вагітності, Емеральд поділилася в своєму Instagram-блозі.

Зазначимо, що чоловік Євгенії - військовослужбовець Євген Стіпанюк. Пара познайомилася у 2022 році, коли Женя, закривши свій успішний ювелірний бізнес, вирушила на фронт захищати країну від нападу російських окупантів. Також у Емеральд є 10-річна дочка від першого шлюбу.

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Слід зазначити, що зараз військовослужбовиця також вирішила представити підписникам свою маму. Звуть її Жанна Феліксівна.

"Яка мудра жінка мене виховала", - написала Емеральд.

У stories Євгенія попросила маму сказати щось хейтерам, які постійно пишуть гидоти на її адресу, на що її мама коротко сказала: "Та пішли вони на х*й".

Нагадаємо, вагітна снайперка Емеральд вийшла на зв'язок після аварії і показала фото машини.

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