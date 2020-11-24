Також він подякував своїм фанатам за підтримку.

Актору Павлу Прилучному, який напередодні отримав травму щелепи, провели операцію.

Читайте такожАгата Муценієце прокоментувала розлучення із зіркою "Мажора" ПрилучнимУ своєму Інстаграмі актор розповів про те, як себе зараз почуває. "Я дійсно зараз відновлююся після операції, все йде добре і за планом, так що найближчим часом вже повернуся до свого нормального життя", - повідомив він.

При цьому Прилучний не став розкривати деталі про те, яким чином і де він отримав травми. "Наскільки я поки зрозумів зі ЗМІ, я побився за бабусю в гей-клубі, щоб продати цю історію комусь з ТБ, і ще там щось було... Ця версія безумовно набагато цікавіша за правду, так що пропоную поки зупинитися на ній - принаймні, всі посміємося. А реальні деталі події віддамо правоохоронним органам для роботи - там вони більше знадобляться".

Крім цього актор висловив подяку лікарям, які піднімають його на ноги.

"Окреме велике спасибі моїм шанувальникам - хлопці, ви найбільш небайдужі, тактовні і зворушливі, правда", - написав Прилучний.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла