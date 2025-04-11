Герцог Сассекський хотів поспілкуватися зі справжніми героями.

Герцог Сассекський принц Гаррі прибув в Україну з неанонсованим візитом і відвідав львівський шпиталь, де проходять лікування поранені українські захисники, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, показавши відповідне відео.

"У Львові був принц Гаррі. Так, той самий. Без пафосу, без камер, без червоних доріжок. Скромно приїхав у Superhumans (ортопедична клініка у Львові - УНІАН). Бо хотів поспілкуватися зі справжніми героями. Побачив наших оборонців, які втратили на війні здоровʼя, але не втратили стержень та віру у свою державу і себе в ній", - повідомив Козицький.

За його словами, принц Гарії також познайомився з медиками зі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, де щоденно ставлять бійців на ноги, залучаючи передових спеціалістів та сучасні технології.

"Україна – країна справжніх. Країна незламних. Це відмічають навіть принци. І це тільки початок", - підсумував Козицький.

Візити королівських осіб в Україну

Як писав УНІАН, 11 квітня стало відомо, що принц Гаррі таємно приїхав в Україну. Про його поїздку стало відомо тільки тоді, коли він уже покинув країну.

Герцог Сассекський став другим членом королівської родини, який відвідав Україну. За рік до цього до Києва приїжджала герцогиня Единбурзька Софі.

Примітно, що король Великої Британії Чарльз III ще не бував в Україні. Але до нього їздив президент України Володимир Зеленський. Чарльз зустрівся з українським лідером, незважаючи на нейтралітет.

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