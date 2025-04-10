Про візит стало відомо, коли він уже покинув Україну.

Принц Гаррі прибув в Україну з неанонсованим візитом в четвер, 10 квітня. Він зустрівся з українськими захисниками, які проходять лікування.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що герцог Сассекський у супроводі чотирьох ветеранів відвідав центр Superhumans у Львові, де лікують поранених українських військових. Центр надає протезування, реконструктивну хірургію та психологічну допомогу безкоштовно.

Про неанонсовану поїздку принца Гаррі стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну. Сам герцог Сассекський прослужив у британській армії 10 років. Він став другим членом королівської родини, який відвідав Україну. Минулого року Київ відвідала герцогиня Единбурзька Софі.

Відео дня

На кадрах з візиту видно, як герцог, одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених" (Invictus Games Foundation), розмовляє з пораненими українськими ветеранами. Він також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Королівська родина і Україна

У березні принц Вільям відвідав школу українських біженців у Талліні, Естонія. Там він поспілкувався з дітьми з України, пограв у баскетбол та отримав у подарунок синьо-жовтий браслет на знак підтримки України.

У березні 2023 року принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала військовий полігон у Північній Ірландії, де проходили підготовку українські військовослужбовці.

Вас також можуть зацікавити новини: