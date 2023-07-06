Відомо, що Фреймут перебуває за кордоном.

Український ведучий і волонтер Сергій Притула чесно зізнався, чи спілкується він з екс-колегою по шоу "Хто зверху?" Ольгою Фреймут.

Вони разом вели шоу перших два сезони, проте потім Фреймут замінила Катерина Варнава, а згодом і на її місце прийшла Леся Нікітюк. Однак незважаючи на таку зміну співведучих Притули, йому все ж приписували роман з Фреймут.

Відомо, що волонтер одружений, у нього троє дітей. Але навіть це не вплинуло на думку шанувальників. Так чи спілкується Притула з Фреймут?

В інтерв'ю для "Української правди" він сказав, що не підтримує зв'язок з екс-колегою.

"Немає ніяких контактів, немає ніякого спілкування", - сказав Сергій.

Він додав, що зрідка бачиться з Олександром Педаном. Вони обидва зараз зайняті волонтерством.

Варто відзначити, що нещодавно Притула повідомив, що більше не повернеться до розважальних шоу. Тому його місце в шоу "Хто зверху?" зайняв Богдан Шелудяк.

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