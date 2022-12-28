Шоумен, який після 24 лютого присвятив своє життя волонтерству та допомозі армії, назвав конкретну цифру.

Відомий український шоумен Сергій Притула, який після 24 лютого присвятив весь свій час волонтерству та допомозі ЗСУ, розповів шокуючі факти про свій благодійний фонд.

Він поділився, що йому досить часто донатять діти. Рахунок вони почали вести з кінця липня, коли до нього в штаб прийшла 10-річна дівчинка Валерія Єжова. Тоді вона принесла 20 тисяч гривень, заробивши їх на грі в шашці на вулиці.

"Ти відчуваєш неймовірну відповідальність, тому що дитяча довіра - це абсолютно нереальний левел. Дітей приходить багато. Вони приходять чи не щодня. Не завжди застають мене, тому що я в роз'їздах. Ми якось підрахували, що з кінця липня діти завдали 6,2 мільйона гривень", - розповів Сергій в інтерв'ю Марії Єфросиніній.

Також він розповів про те, на що юні волонтери просять витрачати їхні пожертви:

"Ми завжди запитуємо у дітей про те, на що б вони хотіли, щоб ми витратили ці гроші. Вони не завжди знають, але там бувають твої варіанти, що ми тут просто вигорали (сміється, - ред). Наприклад, маленька дівчинка принесла якусь суму грошей, я вже не пам'ятаю. Я запитав: "На що б ви хотіли витратити?" Вона стоїть і каже: "Купіть таку ракету, щоб туди посадити 140 мільйонів росіян і відправити їх у космос".

Нагадаємо, Притула розповів, як його брат брав участь у боях за Ірпінь та Бучу.

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