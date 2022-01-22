Акторці та її чоловіку Ніку Джонасу дитину народила сурогатна мати.

Відома індійська актриса і співачка Пріянка Чопра і її чоловік актор Нік Джонас оголосили про народження свого первістка від сурогатної матері.

Про цю прекрасну новину 39-річна Чопра і її 29-річний чоловік оголосили в Instagram. "Ми дуже раді підтвердити, що у нас народилася дитина від сурогатної матері", - йдеться в пості.

"Ми з повагою просимо про конфіденційність в цей особливий час, оскільки ми зосереджені на нашій родині. Велике вам спасибі", - додала колишня Міс Світу.

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Раніше актриса розповідала, що вони з Джонасом мріють стати батьками в майбутньому і готові взяти паузу в їх кар'єрах заради цього.

Прінка Чопра і Нік Джонас

Актриса і володарка титулу "Міс Світу-2000" Пріянка Чопра 1 грудня 2018 року вийшла заміж за американського музиканта і актора Ніка Джонаса, з яким була заручена з травня 2018 року.

Дводенна церемонія одруження пройшла в Мумбаї і виглядала як п'єса в стилі Боллівуду. Весілля включало християнські та індуїстські церемонії.

"Одна з найбільш особливих речей, які нам дали наші відносини – - це злиття сімей, які люблять і поважають один одного у вірі та культурах. Наше весілля було приголомшливим", – поділилася тоді Чопра.