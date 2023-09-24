За словами Путінцева, Зеленський - артист за покликанням.

Український музичний продюсер Денис Путінцев розповів, кого вважає найпопулярнішим і гідним артистом в Україні.

У коментарі УНІАН він сказав, що найкращим артистом може бути той, хто артист за покликанням. А це, за його словами, президент України Володимир Зеленський, який раніше був однією з головних фігур в шоу-бізнесі.

"Мені здається, що артистичні здібності, менеджерський досвід в entertainment Зеленського зіграли в якийсь момент в "плюс" енергії України на старті, на початку цієї війни. Це був переломний момент, коли емоція повинна була перемогти силу. І це сталося. Зеленський цьому допоміг, тому що він - артист", - сказав Путінцев.

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Продюсер додав, що Володимир Олександрович - енергетично сильна людина. Тому саме його він вважає головним артистом.

"Він - зірка на світовій арені. Мені дуже хочеться, щоб оплески, якими його зустрічають, ще дуже довго тривали. Тому що це оплески не тільки йому, а й нашій країні. І мені дуже хочеться, щоб його виступи максимально грали в бік правильних емоцій для наших західних партнерів, щоб найближчим часом ми вирішили глобальні питання по цій війні", - підсумував Путінцев.

Нагадаємо, раніше продюсер Денис Путінцев поставив крапку в кар'єрі Олега Винника.

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