Ясинський закликав не засуджувати співачку.

Відомий український продюсер Михайло Ясинський в розмові зі Славою Дьоміним сказав, що співачка Настя Каменських зараз перебуває в розірваному стані, тому не варто її хейтити за деякі висловлювання в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Ясинський каже, що позиція Насті щодо виступів за кордоном російською мовою - це несерйозно, але тиснути на співачку не потрібно, адже вона сама повинна усвідомити помилковість своїх суджень.

"Настя відповідає щиро, їй здається, що вона буде тут співати українською, а там російською. Каже трохи несерйозні речі. Скажімо так, треба було подумати, перш ніж це говорити. Подумати з точки зору того, як це буде сприймати аудиторія, люди упереджені. А взагалі нормально це чи ні... Там так, тут по-іншому. Давайте в Іспанії будемо іспанською співати", - сказав продюсер.

Він додав, що ми живемо в складний час, тому артистам варто дати шанс бути щирими. І, звичайно, перестати їх засуджувати.

"Треба зрозуміти і пробачити. Я дивився її інтерв'ю, вона розірвана, у неї все клекоче – і плаче, і сміється. Вона в складному стані", - відмітив продюсер.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розридалася перед військовими.

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