Співак вважає, що деякі скандали не варто було й "роздувати".

Український продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) вперше відреагував на увесь хейт навколо себе. Через постійні скандали артиста часто критикують у мережі.

Як виявилося, деякі ситуації Потап вважає "нісенітницею". Артист зауважив, що він вибачався та пояснював свої вчинки, коли бачив у цьому необхідність.

"Я не можу сказати, що вони мене геть не торкаються, хоч я роблю максимум для того, щоб вони не зачіпали моє життя. Деякі — це просто нісенітниця, яку роздувати не зрозуміло навіщо, коли є більш важливі питання для обговорення. Про деякі хотілося щось прояснити і пояснити думку з моєї сторони, що і робив, десь вибачився... Я завжди за діалог. Чітко розділяю для себе поняття хейту і конструктивної критики. Головне - аналізувати та приймати до уваги іншу думку", - заявив Потап в інтерв'ю виданню Viva.

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Окрім цього, артист розповів, чи думав він про закінчення кар'єри. На тлі скандалу довкола пісні "Волонтер" у мережі писали, що Потап може піти зі сцени та припинити виступати через хейт. Сам артист заявив, що його кар'єра не закінчується, він про це навіть не думав.

"Моя музична кар'єра змінюється, знаходить інші форми, але не закінчується. Це саме те, чим я займаюся і чим буду займатися. Як показує практика, в мене це досить прикольно виходить. За 25 років я неодноразово трансформувався. Починав з українського репу, писав тексти, рими, фрістайлив на музичних фестивалях. Зараз розумію, що писав український реп ще тоді, коли цього жанру та сегмента не існувало в принципі. Вибудував компанію, паралельно продюсував свої проєкти, був сонграйтером. Так що впевнений - в музиці буду завжди, бо це мій профіль", - пояснив артист.

Скандали навколо Потапа - що відомо

На початку повномасштабної війни репера почали засуджувати через те, що він виїхав з України та довгий час перебував за кордоном. Потап не одразу повернувся до Києва, через що його називали "втікачем" та "боягузом".

Окрім цього, артист потрапив у скандал, коли випустив пісню "Волонтер". Деякі почули у треці "брудні" натяки на жінок, які допомагають військовим. Нині ж Потап повернувся до України та проводить час зі своєю дружиною. Нещодавно артист показав щасливу Каменських на вечірці.

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